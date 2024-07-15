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  • «Это позор»: журналист Долецкая призвала уволить с «Матч ТВ» Генича и Шнякина

«Это позор»: журналист Долецкая призвала уволить с «Матч ТВ» Генича и Шнякина

15 июля 2024, 19:20
33

Известной российской журналистке Алене Долецкой не понравилась работа комментаторов «Матч ТВ» Константина Генича и Дмитрия Шнякина на финале Евро-2024.

«Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», – написала Долецкая в телеграм-канале (62,78 тысячи подписчиков).

  • Шнякин прокомментировал 2-й подряд финал Евро/ЧМ.
  • Генич ранее играл в футбол за «Химки», «Амкар».
  • В финале Евро-2024 Испания победила Англию (2:1).

🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?

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Источник: телеграм-канал Алены Долецкой
Чемпионат Европы Англия Испания Генич Константин
Комментарии (33)
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Марк Аврелий!
1721060764
Дык, они же евреи! По русски говорят с ошибками!
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Цугундeр
1721062938
Всех уволить!))нахер Я вот надысь МатчТВ включаю.дай думаю проспаннный финал евро посмотрю... А там четыре додика за " Ухо Трампа" срутся..)) Серьёзные такие,в пинжаках.. Федеральный спортивный канал..Кули..
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Spartak_forv@
1721064020
Это факт.Раньше комментаторы в совершенстве владели словом.А теперь одни крики и кривляния перед микрофоном.Последнее время трудно сделать выбор кто хуже,Генич или Шнякин.Решение поставить их вместе просто в разы усилило эффект!Это все равно что Черданцева поставить в пару с ... Черданцевым
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Из Твери Леха
1721064406
Настолько известная Алёна, что слышу про неё впервые. А комментаторы нормально провели матч. Особенно понравилась шутейка Генича, что Ямаль в 16 играл лучше, чем в 17, годы берут свое))
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zra78
1721065873
Я проще поступил, вырубил звук на тв смотрел и слушал новый альбом Эминема!
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Axe111
1721066354
Клоуны,их давно надо выкинуть,просто помойка
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шахта Заполярная
1721067330
А в чем она известная, и кому? Первый раз слышу.
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mihail200606
1721070199
На матч тв что-то есть приличное из комментаторов?
Ответить
Ганнибал Лектор
1721070307
Заплати деньги, включи ОККО и слушай комментарий гениального Стогниенко
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Против в...
1721093944
Донецкая??? Известная!?? Генич??? Но только не Черданцев!!!!! Это чмо! Тошнит с 2008 года, с матча с Голландией!!!!
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