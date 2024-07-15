«Это позор»: журналист Долецкая призвала уволить с «Матч ТВ» Генича и Шнякина

Известной российской журналистке Алене Долецкой не понравилась работа комментаторов «Матч ТВ» Константина Генича и Дмитрия Шнякина на финале Евро-2024.

«Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», – написала Долецкая в телеграм-канале (62,78 тысячи подписчиков).

Шнякин прокомментировал 2-й подряд финал Евро/ЧМ.

Генич ранее играл в футбол за «Химки», «Амкар».

В финале Евро-2024 Испания победила Англию (2:1).

🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?