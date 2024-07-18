Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру сборной Англии на Евро-2024 и в финале против Испании (1:2).

«Я задумываюсь: а в чем Испания лучше? Самому себе отвечаю – больше креативных футболистов. Кто креативный у англичан? Фоден, Беллингем. Ну Сака. Хотя в финале он был сам не свой. Чувствовалось, боится обыгрывать Кукурелью. Ему бы бежать, обыгрывать – и вдруг словно подменили. Не знаю, в чем дело. Только останавливался и пасовал поперек, назад. То, что губило Испанию пару лет назад. Откуда этот страх?

Беллингем все время отходил назад, пытался сам себе что-то создать. Фоден просто потерялся, ужасный для него матч. Кейн, шикарный игрок, боролся, пахал... Так и остался этот выдающийся футболист без трофея. Даже Леонид Арнольдович Федун в «Спартаке» выиграл больше. А в других странах люди, фамилии которых не знает никто, выигрывают трофей за трофеем. Еще и посмеиваются над Кейном! Может, англичанам стоило почаще и пораньше выпускать Палмера? Прекрасный форвард!

При этом до забитого мяча не было ощущения, что испанцы сейчас выиграют. Англия нормально держалась, оборонялась. Абсолютное спокойствие. Что создала Испания за первый тайм? Один момент! Ямаля не то что нейтрализовали – но видно было: Ямаль – не Месси и не Роналду.

Кому-то показалось, что Саутгейт заставил Фодена и Сака играть против кого-то персонально. Чушь! Ничего этого не было. Просто испанские футболисты часто оказывались в их зонах – что им оставалось делать? Не пропускать же? «Персоналка» осталась в 90-х – когда ты идешь в раздевалку и чужой футболист за тобой плетется. Сейчас такого не представить.

Для кого-то Кейн – лучший форвард Европы. Но не для меня. Я сам играл против гениальных центрфорвардов. Например, против Роналдо, «Зубастика». Тот в «Реале», я – в «Сельте». Он для меня форвард номер один навсегда. Такие рождаются раз в сто лет, настоящий феномен. Как сравнивать? Кейн – выдающийся трудяга на таком фоне», – написал Мостовой.