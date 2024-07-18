Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»

18 июля 2024, 10:37
6

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру сборной Англии на Евро-2024 и в финале против Испании (1:2).

«Я задумываюсь: а в чем Испания лучше? Самому себе отвечаю – больше креативных футболистов. Кто креативный у англичан? Фоден, Беллингем. Ну Сака. Хотя в финале он был сам не свой. Чувствовалось, боится обыгрывать Кукурелью. Ему бы бежать, обыгрывать – и вдруг словно подменили. Не знаю, в чем дело. Только останавливался и пасовал поперек, назад. То, что губило Испанию пару лет назад. Откуда этот страх?

Беллингем все время отходил назад, пытался сам себе что-то создать. Фоден просто потерялся, ужасный для него матч. Кейн, шикарный игрок, боролся, пахал... Так и остался этот выдающийся футболист без трофея. Даже Леонид Арнольдович Федун в «Спартаке» выиграл больше. А в других странах люди, фамилии которых не знает никто, выигрывают трофей за трофеем. Еще и посмеиваются над Кейном! Может, англичанам стоило почаще и пораньше выпускать Палмера? Прекрасный форвард!

При этом до забитого мяча не было ощущения, что испанцы сейчас выиграют. Англия нормально держалась, оборонялась. Абсолютное спокойствие. Что создала Испания за первый тайм? Один момент! Ямаля не то что нейтрализовали – но видно было: Ямаль – не Месси и не Роналду.

Кому-то показалось, что Саутгейт заставил Фодена и Сака играть против кого-то персонально. Чушь! Ничего этого не было. Просто испанские футболисты часто оказывались в их зонах – что им оставалось делать? Не пропускать же? «Персоналка» осталась в 90-х – когда ты идешь в раздевалку и чужой футболист за тобой плетется. Сейчас такого не представить.

Для кого-то Кейн – лучший форвард Европы. Но не для меня. Я сам играл против гениальных центрфорвардов. Например, против Роналдо, «Зубастика». Тот в «Реале», я – в «Сельте». Он для меня форвард номер один навсегда. Такие рождаются раз в сто лет, настоящий феномен. Как сравнивать? Кейн – выдающийся трудяга на таком фоне», – написал Мостовой.

  • 30-летний нападающий Гарри Кейн не выиграл ни одного командного трофея за карьеру.
  • «Спартак» в период управления клубом Леонидом Федуном по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Еще по теме:
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин» 7
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом 26
Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Англия Испания Кейн Гарри Федун Леонид Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1721289693
Нормально Мост бахнул,повысил планку конкретно
Ответить
Главные новости
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
2
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
3
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
5
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+