Сафонов начал забывать русские слова

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что постепенно забывает русские слова, живя во французской среде.

«На самом деле, я начал учить французский, и, во-первых, я забыл нахрен английский и начал забывать слова на русском. Был момент, когда я год не приезжал в Россию, и, когда я сюда приехал, я некоторые слова просто забывал. Я сижу в ресторане и пытаюсь вспомнить слово «грибы», я говорю: «Машрумс».

Я не могу просто вспомнить, потому что я сконцентрирован на обучении и у меня перезаписывается поверх», – рассказал Сафонов в интернет-шоу «Натальная карта».