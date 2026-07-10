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Сафонов начал забывать русские слова

10 июля, 20:57
30

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что постепенно забывает русские слова, живя во французской среде.

«На самом деле, я начал учить французский, и, во-первых, я забыл нахрен английский и начал забывать слова на русском. Был момент, когда я год не приезжал в Россию, и, когда я сюда приехал, я некоторые слова просто забывал. Я сижу в ресторане и пытаюсь вспомнить слово «грибы», я говорю: «Машрумс».

Я не могу просто вспомнить, потому что я сконцентрирован на обучении и у меня перезаписывается поверх», – рассказал Сафонов в интернет-шоу «Натальная карта».

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • Сейчас игрок в отпуске.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (30)
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Император 1
1783708603
Вот это уже плохо
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Desma
1783709691
Пора к папуасам. Они тебя научат Родину любить!
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Император Бомжей
1783710153
Никогда не слышал ни от кого такой чуши! Ок, взять Головина, кто нибудь слышал от него такое?
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biber.ru
1783711980
Деменционный нарцисс
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Mirak92
1783717291
я 16 лет живу за границей. Говорю на Литовском и английском языках, не одного слова по русски не забыл.
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R_a_i_n
1783717895
Брехня... это как на велосипеде научиться кататься. Раз и до конца жизни.
Ответить
Измайловский Кочегар
1783717962
Я встречал такой эффект у пары своих знакомых. Видимо, индивидуальные особенности.
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DOCTOR PENALTY
1783721167
Как врач могу поставить диагноз: дешёвые понты.
Ответить
Волжанин064
1783745721
Как то быстро . забывать стал может и не знал их путём ???
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slavа0508
1783745915
Дружбан 35 лет живёт в Германии . что то я за ним не замечал что он какое то слово забыл . у Матвея может ранняя деменция началась ???
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