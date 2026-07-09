«Ювентус» поборется за нападающего «ПСЖ»

«Ювентус» предпримет новую попытку подписать нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани.

Парижане отклонили первое предложение туринцев на сумму 30 миллионов евро. Итальянский клуб продолжает переговоры о трансфере.

Сам Коло-Муани хочет присоединиться к итальянской команде, за которую играл с января по июль 2025 года.