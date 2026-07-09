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«Ювентус» поборется за нападающего «ПСЖ»

Сегодня, 09:25

«Ювентус» предпримет новую попытку подписать нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани.

Парижане отклонили первое предложение туринцев на сумму 30 миллионов евро. Итальянский клуб продолжает переговоры о трансфере.

Сам Коло-Муани хочет присоединиться к итальянской команде, за которую играл с января по июль 2025 года.

  • 27-летний форвард в минувшем сезоне играл на правах аренды за «Тоттенхэм», провел за лондонцев 41 матч, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с «ПСЖ» рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Тоттенхэм ПСЖ Ювентус Муани Рандаль Коло
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