Французский журналист прояснил позицию «ПСЖ» по трансферу Кисляка

Журналист L'Equipe Жозе Барросо подтвердил, что «ПСЖ» изучал кандидатуру полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

«Кисляк точно был интересен «ПСЖ», но он не был трансферной целью. Как я понимаю, игрок входил в длинный список. Ситуация немного отличается от того, что было с Батраковым.

На данный момент нет никаких новостей насчет интереса «ПСЖ» к Кисляку, думаю, переговоров сейчас нет. Но возможно, у этой истории будет продолжение», – сказал Барросо.