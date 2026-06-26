Два топ-клуба Турции интересуются Кисляком

Турецкий журналист Осман Алтунтерим сообщил, что «Галатасарай» и «Бешикташ» продолжают следить за полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком.
«На мой взгляд, наиболее перспективным является Кисляк, и именно он привлекает интерес как «Галатасарая», так и «Бешикташа».
Думаю, Кисляк также превосходит остальных по уровню таланта», – сказал Алтунтерим.
- Матвей – воспитанник ЦСКА.
- В прошедшем сезоне в его активе 8+8 в 42 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
- Он связан с московским клубом контрактом до 30 июня 2029 года.
Источник: ODDS