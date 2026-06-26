Два топ-клуба Турции интересуются Кисляком

Турецкий журналист Осман Алтунтерим сообщил, что «Галатасарай» и «Бешикташ» продолжают следить за полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком.

«На мой взгляд, наиболее перспективным является Кисляк, и именно он привлекает интерес как «Галатасарая», так и «Бешикташа».

Думаю, Кисляк также превосходит остальных по уровню таланта», – сказал Алтунтерим.