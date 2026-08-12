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Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей

12 августа, 23:55
4

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА-2026.

Парижане в матче за трофей были сильнее «Астон Виллы» – 2:1.

Десир Дуэ оформил 1+1, также забил Хвича Кварацхелия, Матвей Сафонов провел всю игру и пропустил от 17-летнего Брайана Маджо.

«ПСЖ» во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА. Для Сафонова это девятый трофей после перехода во французский клуб в 2024 году.

Суперкубок УЕФА. Финал
ПСЖ - Астон Вилла - 2:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Х. Кварацхелия, 20; 1:1 - Б. Маджо, 45; 2:1 - Д. Дуэ, 61.
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ПСЖ
Астон Вилла
Матвей Сафонов
0%
Нуну Мендеш
0%
Маркиньос
0%
Вильям Пачо
0%
Ашраф Хакими
0%
Варрен Заир-Эмери
0%
Витинья
0%
Жоау Невеш
0%
Магнес Аклиуш
0%
Десир Дуэ
0%
Хвича Кварацхелия
0%
Люка Эрнандес
0%
Лукас Бералдо
0%
Фабиан Руис
0%
Сенни Маюлу
0%
Усман Дембеле
0%
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Марко Бизот
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Ян Матсен
0%
Виктор Линделеф
0%
Пау Торрес
0%
Мэтти Кэш
0%
Бубакар Камара
0%
Джон МакГинн
0%
Жоао Гомес
0%
Джордж Хеммингс
0%
Брайан Маджо
0%
Эмилиано Буэндия
0%
Алиссон Эдвард
0%
Тайрон Мингс
0%
Росс Баркли
0%
Ламаре Богарде
0%
Тэмми Абрахам
0%
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Суперкубок УЕФА Астон Вилла ПСЖ Сафонов Матвей Кварацхелия Хвича
Комментарии (4)
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knikos
1786568446
Я так думаю , немножко вспотели парижане . АВ - полное дно . Этот молодой , похоже , ещё заявит о себе . Хвича , как только более менее мяч получил , тут же забил . Монстр !
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рылы
1786573029
суперкубок закончился давным-давно, вообще неинтересный "турнир", если его так можно назвать. для чего он, зачем - хз. давайте в казани его проведите, как обещали в 2023 - и закрывайте.
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Чилим.
1786583309
Красавец!!!
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ScarlettOgusania
1786598588
Суперкубок УЕФА, впрочем, как и суперкубок РПЛ, давно никому не интересен, кроме некоторых коллекционеров ненужных трофеев, его и турниром назвать нельзя - состоит из одного выставочного матча... да и не Сафонов взял этот трофей (это к заголовку бомбы), а команда ПСЖ в целом...🤔
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