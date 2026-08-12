Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА-2026.
Парижане в матче за трофей были сильнее «Астон Виллы» – 2:1.
Десир Дуэ оформил 1+1, также забил Хвича Кварацхелия, Матвей Сафонов провел всю игру и пропустил от 17-летнего Брайана Маджо.
«ПСЖ» во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА. Для Сафонова это девятый трофей после перехода во французский клуб в 2024 году.
Суперкубок УЕФА. Финал
ПСЖ - Астон Вилла - 2:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Х. Кварацхелия, 20; 1:1 - Б. Маджо, 45; 2:1 - Д. Дуэ, 61.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
ПСЖ
Астон Вилла
Матвей Сафонов
0%
Нуну Мендеш
0%
Маркиньос
0%
Вильям Пачо
0%
Ашраф Хакими
0%
Варрен Заир-Эмери
0%
Витинья
0%
Жоау Невеш
0%
Магнес Аклиуш
0%
Десир Дуэ
0%
Хвича Кварацхелия
0%
Люка Эрнандес
0%
Лукас Бералдо
0%
Фабиан Руис
0%
Сенни Маюлу
0%
Усман Дембеле
0%
Показать всех игроков
Марко Бизот
0%
Ян Матсен
0%
Виктор Линделеф
0%
Пау Торрес
0%
Мэтти Кэш
0%
Бубакар Камара
0%
Джон МакГинн
0%
Жоао Гомес
0%
Джордж Хеммингс
0%
Брайан Маджо
0%
Эмилиано Буэндия
0%
Алиссон Эдвард
0%
Тайрон Мингс
0%
Росс Баркли
0%
Ламаре Богарде
0%
Тэмми Абрахам
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»