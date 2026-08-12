Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА-2026.

Парижане в матче за трофей были сильнее «Астон Виллы» – 2:1.

Десир Дуэ оформил 1+1, также забил Хвича Кварацхелия, Матвей Сафонов провел всю игру и пропустил от 17-летнего Брайана Маджо.

«ПСЖ» во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА. Для Сафонова это девятый трофей после перехода во французский клуб в 2024 году.