Энрике доволен наличием Сафонова в «ПСЖ»

Сегодня, 12:50
1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре новичка команды вратаря Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2, по пенальти 4:3).

«Должен сказать, что я очень доволен тем, как он завершил матч, – это было важно для него. Я очень доволен его игрой, а также наличием Сафонова.

Мы стараемся прибавлять, и, думаю, что в этом сезоне будем играть еще лучше. Первый матч был сложным, но Люка проявил характер и индивидуальность, присущие игроку «ПСЖ», – сказал Энрике.

  • Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел всю игру в запасе.
  • В последний раз он выходил на поле 24 мая в финале Кубка Франции с «Реймсом», который «ПСЖ» выиграл со счетом 3:0.

Еще по теме:
Тренер «Тоттенхэма» высказался о поражении от «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА 1
Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА 2
Источник: L'Equipe
Суперкубок УЕФА Франция. Лига 1 Тоттенхэм ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка Энрике Луис
Damir07
1755167427
Конечно доволень Еще как А то с этим новичком что он голы привозит скоро Сафонов основным будет тем более доннарума уходит
