Энрике доволен наличием Сафонова в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре новичка команды вратаря Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2, по пенальти 4:3).
«Должен сказать, что я очень доволен тем, как он завершил матч, – это было важно для него. Я очень доволен его игрой, а также наличием Сафонова.
Мы стараемся прибавлять, и, думаю, что в этом сезоне будем играть еще лучше. Первый матч был сложным, но Люка проявил характер и индивидуальность, присущие игроку «ПСЖ», – сказал Энрике.
- Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел всю игру в запасе.
- В последний раз он выходил на поле 24 мая в финале Кубка Франции с «Реймсом», который «ПСЖ» выиграл со счетом 3:0.
Источник: L'Equipe