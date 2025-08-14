Энрике доволен наличием Сафонова в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре новичка команды вратаря Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2, по пенальти 4:3).

«Должен сказать, что я очень доволен тем, как он завершил матч, – это было важно для него. Я очень доволен его игрой, а также наличием Сафонова.

Мы стараемся прибавлять, и, думаю, что в этом сезоне будем играть еще лучше. Первый матч был сложным, но Люка проявил характер и индивидуальность, присущие игроку «ПСЖ», – сказал Энрике.