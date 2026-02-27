Голкипер сборной назвал топ-3 вратарей России

Вратарь «Балтики» Максим Бориско высказался о лучших вратарях России.

– Краснодарский край – родина топовых русских вратарей. В чем для тебя сила Сафонова?

– Не могу сказать. Я все-таки и не общался с ним.

– Топ-3 вратарей России?

– На данный момент номер один – Агкацев. Хайкин выступает в ЛЧ отлично. Если мы Мотю не берем – пусть Митрюшкин.