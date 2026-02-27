Голкипер сборной назвал топ-3 вратарей России

Вратарь «Балтики» Максим Бориско высказался о лучших вратарях России.
– Краснодарский край – родина топовых русских вратарей. В чем для тебя сила Сафонова?
– Не могу сказать. Я все-таки и не общался с ним.
– Топ-3 вратарей России?
– На данный момент номер один – Агкацев. Хайкин выступает в ЛЧ отлично. Если мы Мотю не берем – пусть Митрюшкин.
- 26-летний Бориско в ноябре прошлого года был вызван в сборную России, но остался на скамье запасных в обоих матчах национальной команды.
- В этом сезоне он провел за «Балтику» 18 матчей, пропустил 7 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Станислав Агкацев играет в «Краснодаре», Никита Хайкин – в «Буде-Глимт», Антон Митрюшкин – в «Локомотиве», Матвей Сафонов – в «ПСЖ».
Источник: Sport24