Семин сказал, кто будет бороться за золото в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что претендовать на победу в текущем чемпионате России будут четыре команды.

– Что думаете о гонке РПЛ? Кто для вас фаворит?

– Фавориты те же – «Зенит», «Краснодар», ЦСКА. Хорошо, что никто не сдается и хочет победить. В зимний перерыв были интересные трансферы, помогут они или нет – увидим в конце сезона. Ну и четвертая команда, которая будет бороться за золото – «Локомотив», всего три очка до первого места. Эти первые четыре команды будут участвовать в гонке за золото РПЛ.