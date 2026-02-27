Мостовой: «Хороший комментатор должен меня хвалить»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой сказал, что ему нравится в репортажах футбольных комментаторов.
«Хороший комментатор должен меня хвалить. В целом я очень люблю, когда рассказывают какие‑то интересные истории. По крайней мере в детстве мне это было интересно. Про похвалу не штука. Всe равно приятно, когда есть какая‑то. Сразу понимаю: вот человек разбирается в футболе», – сказал Мостовой.
- 28-летний Мостовой в этом сезоне провел 24 матча за клуб, забил 7 голов, сделал 4 ассиста.
- Он выиграл 10 трофеев в составе петербуржцев.
- На счету Мостового 20 игр за сборную РФ.
- Сегодня возобновится чемпионат России.
Источник: «Матч ТВ»