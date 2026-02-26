Мусаев высказался о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что клуб мог сохранить в составе атакующего полузащитника Данилу Козлова.
– Насколько серьезны для клуба потери Данилы Козлова и Гаэтана Перрена?
– Хочу поблагодарить Козлова и Перрена за то время, которое мы провели вместе, и пожелать им успехов в новых клубах. Это футбол, часть футбола. Кто‑то приходит, кто‑то уходит.
Всегда не очень приятно, когда кто‑то покидает команду, уже привыкаем друг к другу, но такая жизнь. Мы попрощались, посмотрели друг другу в глаза, у нас остались только чувства взаимного уважения.
– Был ли шанс сохранить Козлова или это решение игрока – покинуть чемпионскую команду?
– Шанс, конечно, был. Это игрок, у которого контракт, но было принято обоюдное решение. Сейчас же нет смысла углубляться.
Он уже игрок ЦСКА. Еще раз повторюсь, мы можем только поблагодарить его за совместную работу.
- ЦСКА заплатил «Краснодару» за хавбека 150 миллионов рублей (1,63 млн евро).
- Срок контракта – до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.
- Козлов будет выступать за армейцев под 18-м номером.
- В составе «Краснодара» он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.