Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мусаев высказался о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Мусаев высказался о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Сегодня, 17:31
1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что клуб мог сохранить в составе атакующего полузащитника Данилу Козлова.

– Насколько серьезны для клуба потери Данилы Козлова и Гаэтана Перрена?

– Хочу поблагодарить Козлова и Перрена за то время, которое мы провели вместе, и пожелать им успехов в новых клубах. Это футбол, часть футбола. Кто‑то приходит, кто‑то уходит.

Всегда не очень приятно, когда кто‑то покидает команду, уже привыкаем друг к другу, но такая жизнь. Мы попрощались, посмотрели друг другу в глаза, у нас остались только чувства взаимного уважения.

– Был ли шанс сохранить Козлова или это решение игрока – покинуть чемпионскую команду?

– Шанс, конечно, был. Это игрок, у которого контракт, но было принято обоюдное решение. Сейчас же нет смысла углубляться.

Он уже игрок ЦСКА. Еще раз повторюсь, мы можем только поблагодарить его за совместную работу.

  • ЦСКА заплатил «Краснодару» за хавбека 150 миллионов рублей (1,63 млн евро).
  • Срок контракта – до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.
  • Козлов будет выступать за армейцев под 18-м номером.
  • В составе «Краснодара» он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.

Еще по теме:
Бубнов назвал преимущество Мусаева над Галактионовым 6
Мусаев оценил поражение «Краснодара» от «Зенита» 1
Мусаев назвал причины поражения «Краснодара» от «Динамо» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Козлов Данила Мусаев Мурад
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1772117250
ну, и ладно) трансферы в футболе (и не только) были, есть, и будут, никакой трагедии..
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Престианни из «Бенфики» раскрыл, что на самом деле сказал Винисиусу
21:35
4
Гилерме назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
21:21
МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных арбитров
21:00
9
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
20:43
1
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
20:16
6
Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе
19:58
7
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
19:34
8
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
19:12
2
Видео«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым
19:06
2
Все новости
Все новости
В РФС отреагировали на возбуждение дел в отношении 9 футбольных судей
21:45
Челестини: «Команды Гвардиолы и Флика меня профессионально не «вставляют»
20:50
Хлусевич раскрыл, кто убедил его перейти в «Ахмат»
20:30
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
20:16
6
Мусаев – о новичке «Краснодара»: «Он может закрыть три позиции»
19:46
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
19:34
8
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
19:12
2
Орлов определил безнадежную команду в РПЛ
18:35
Бубнов дал инсайд по будущему Галактионова в «Локомотиве»
18:01
4
Смородская – о словах Семака: «Я в шоке, честно говоря»
17:52
14
У Глушакова есть вопросы к руководству «Спартака»: «Пусть раскроют карты»
17:42
5
Мусаев высказался о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
17:31
1
Семака обвинили в оскорблении футболиста «Зенита»: «Выставил папуасом»
17:11
13
Автор 2 голов в сезоне ЛЧ отказал «Ахмату»
16:26
1
Семин высказался о матче «Зенит» – «Балтика»
16:16
4
Реакция Погребняка на безграмотность зенитовца Вендела
15:47
12
Орлов раскритиковал «Локомотив»: «При Семине такого бы никогда не произошло»
15:42
1
Глушаков отказал «Динамо» в статусе топ-клуба
15:25
3
Бубнов спрогнозировал две тренерские отставки в РПЛ
15:10
4
Семак ответил, почему заблокировал трансфер Педро в Саудовскую Аравию
14:58
6
ФотоТоп-10 самых дорогих свободных агентов из России
14:24
4
«Очередной косяк Галицкого»: Бубнову не понравился трансфер «Краснодара»
13:59
5
Прогноз Рабинера на матч «Сочи» – «Спартак»
13:55
5
Реакция Рабинера на безграмотного игрока в «Зените»
13:34
4
В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА
13:30
6
Стало известно, чей звонок обеспечил трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА
13:21
Орлов назвал Соболева «поражением» «Зенита»
13:10
6
Появились подтверждения, что за «Зенит» играет безграмотный футболист
13:05
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 