Мусаев высказался о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что клуб мог сохранить в составе атакующего полузащитника Данилу Козлова.

– Насколько серьезны для клуба потери Данилы Козлова и Гаэтана Перрена?

– Хочу поблагодарить Козлова и Перрена за то время, которое мы провели вместе, и пожелать им успехов в новых клубах. Это футбол, часть футбола. Кто‑то приходит, кто‑то уходит.

Всегда не очень приятно, когда кто‑то покидает команду, уже привыкаем друг к другу, но такая жизнь. Мы попрощались, посмотрели друг другу в глаза, у нас остались только чувства взаимного уважения.

– Был ли шанс сохранить Козлова или это решение игрока – покинуть чемпионскую команду?

– Шанс, конечно, был. Это игрок, у которого контракт, но было принято обоюдное решение. Сейчас же нет смысла углубляться.

Он уже игрок ЦСКА. Еще раз повторюсь, мы можем только поблагодарить его за совместную работу.