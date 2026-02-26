Определен клуб РПЛ с худшим трансферным балансом за 10 лет

Подсчитан трансферный баланс клубов РПЛ за последние десять лет.

С наибольшим плюсом на рынке работает ЦСКА. Профицит составляет более 50 миллионов евро.

В топ-3 также входят «Ростов» и «Уфа», причем последняя вылетела из высшего дивизиона в 2022 году и опускалась с тех пор во Вторую лигу.

Хуже всех трансферный баланс у «Спартака». Минус составляет более 177 миллионов евро.