Определен клуб РПЛ с худшим трансферным балансом за 10 лет

Подсчитан трансферный баланс клубов РПЛ за последние десять лет.
С наибольшим плюсом на рынке работает ЦСКА. Профицит составляет более 50 миллионов евро.
В топ-3 также входят «Ростов» и «Уфа», причем последняя вылетела из высшего дивизиона в 2022 году и опускалась с тех пор во Вторую лигу.
Хуже всех трансферный баланс у «Спартака». Минус составляет более 177 миллионов евро.
- «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место. В январе команду принял испанский тренер Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
- Москвичи не брали чемпионский титул с 2017 года, когда удалось стать чемпионами под руководством Массимо Карреры. Итальянец сейчас без работы.
- «Спартак» возобновит сезон РПЛ 1 марта гостевым матчем против «Сочи» Игоря Осинькина, занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: Спортс