Определен клуб РПЛ с худшим трансферным балансом за 10 лет

Сегодня, 12:24
6

Подсчитан трансферный баланс клубов РПЛ за последние десять лет.

С наибольшим плюсом на рынке работает ЦСКА. Профицит составляет более 50 миллионов евро.

В топ-3 также входят «Ростов» и «Уфа», причем последняя вылетела из высшего дивизиона в 2022 году и опускалась с тех пор во Вторую лигу.

Хуже всех трансферный баланс у «Спартака». Минус составляет более 177 миллионов евро.

  • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место. В январе команду принял испанский тренер Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
  • Москвичи не брали чемпионский титул с 2017 года, когда удалось стать чемпионами под руководством Массимо Карреры. Итальянец сейчас без работы.
  • «Спартак» возобновит сезон РПЛ 1 марта гостевым матчем против «Сочи» Игоря Осинькина, занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Спартак
ScarlettOgusania
1772098636
из 6 клубов с плюсовым балансом 3 вылетели в "лучшую лигу мира", 2 клуба на стадии банкротства, и один под вопросом (?), постоянно намекает, что хочет кого-то купить, но то ли денег нет, то ли баланс слишком завышен...) а "вперде" РПЛ как раз клубы с минусовым балансом, значит, не все так однозначно, и составителям подобных таблиц стоит задуматься, для чего их публиковать...))
Ответить
Цугундeр
1772098747
)) Бомба метнула!)) Ща две вонючки главные сцепятся. А ЦСКА ни при чём..) "Только глянет над Москвою утро вешнее Золотятся помаленьку облака Выезжаем мы с тобою друг по-прежнему И как прежде поджидаем седока"))
Ответить
NewLife
1772101562
Если верить этим цифрам, то в отношении Спартака в минусе частные владельцы, а блекло-радужный клуб обдирает пенсионеров. ЗПРФ.
Ответить
Сам_себе_сказал
1772103336
да вообще пофиг
Ответить
Интерес
1772108211
Всё равно первое место! Если таблицу правильно повернуть... Там ещё дважды второй есть,этого и прошлого сезоне.Нефтегазовый комплекс един.
Ответить
Garrincha58
1772109073
интересно откуда скажем у Рубина доходы на домашние матчи почти никто не ходит
Ответить
