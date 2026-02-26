«Матч ТВ» покажет 3 игры 19-го тура РПЛ

На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире три встречи 19-го тура РПЛ.

27 февраля, 19:30 мск: «Зенит» – «Балтика»;

28 февраля, 14:30: «Краснодар» – «Ростов»;

1 марта, 19:00: «Ахмат» – ЦСКА.

Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».

В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.

В зоне вылета РПЛ идут «Сочи» и «Оренбург».