«Матч ТВ» покажет 3 игры 19-го тура РПЛ

26 февраля, 08:36
16

На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире три встречи 19-го тура РПЛ.

  • 27 февраля, 19:30 мск: «Зенит» – «Балтика»;
  • 28 февраля, 14:30: «Краснодар» – «Ростов»;
  • 1 марта, 19:00: «Ахмат» – ЦСКА.

Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».

В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.

В зоне вылета РПЛ идут «Сочи» и «Оренбург».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Зенит Балтика ЦСКА Ахмат
ПалкоВводецъ007
1772084456
Кого ещё показывать как не лидеров? Заурядный середняк спартак никому не интересен. Ну разве что посмеяться над лузерами. Гыгыгы
Ответить
Император Бомжей
1772084951
Нормальные матчи выбрали для показа, в коем то веке, хотя могли и 5 матчей показать, после долгой паузы))
Ответить
ScarlettOgusania
1772085191
в зоне вылета два фарма бом.жей, сочи с пуховыми - если вылетят эти "+12 очков", никто даже не всплакнёт...)
Ответить
Semenycch
1772085401
Зенит - Балтика, пожалуй, самый интересный матч из всех этих. Хотя Ахмат на своем поле может зарубиться с ЦСКА.
Ответить
Дубина
1772085645
Ну игрушку алешкину в любом случае покажут и писать не надо было)))
Ответить
R_a_i_n
1772089991
Пошла движуха)
Ответить
Чилим.
1772098869
А что так расщедрились?
Ответить
СПОРТ 21 века
1772133539
За Зенит! Но не откажемся, если счёт в матче открытия будет 3:3. Почему нет? После нулей калининградских было бы самое оно. Тем более что люди уже соскучились по российскому футболу. В таких играх нужен огонь!
Ответить
Главные новости
Все новости
