Раскрыт бюджет «Зенита»

Опубликована информация о годовом бюджете «Зенита». Он составляет около 20 миллиардов рублей.
Основная часть бюджета обеспечивается «Газпромом», титульным спонсором петербуржцев. Глава «Газпрома» Алексей Миллер с детства болеет за клуб, регулярно посещает домашние матчи. Его нередко показывают во время трансляций, аплодирующим забитым голам.
«Зенит», таким образом, остается самым богатым клубом РПЛ. Кроме того, петербуржцы – лидеры по средней посещаемости.
- «Зенит», проводящий 100-й сезон, занимает второе место в РПЛ. Выше идет «Краснодар», опережающий оппонента на одно очко.
- Зенитовцы проводили зимние сборы в Катаре и ОАЭ, где играли в том числе матчи с соперниками из РПЛ.
- Сезон РПЛ возобновится завтра, 27 февраля. «Зенит» примет «Балтику» Андрея Талалаева, занимающую в таблице чемпионата России пятое место.