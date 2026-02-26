Раскрыт бюджет «Зенита»

Опубликована информация о годовом бюджете «Зенита». Он составляет около 20 миллиардов рублей.

Основная часть бюджета обеспечивается «Газпромом», титульным спонсором петербуржцев. Глава «Газпрома» Алексей Миллер с детства болеет за клуб, регулярно посещает домашние матчи. Его нередко показывают во время трансляций, аплодирующим забитым голам.

«Зенит», таким образом, остается самым богатым клубом РПЛ. Кроме того, петербуржцы – лидеры по средней посещаемости.