Талалаев сказал, чем уникален ушедший в «Спартак» Саусь

Вчера, 23:44

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал перспективы Владислава Сауся заиграть в «Спартаке».

  • Его купили в январе за 350 млн рублей.
  • С фланговым защитником подписали контракт до 2030 года.

«Мы понимали, что Владу для реализации своего потенциала нужны свободные зоны, но, если он будет играть впереди, их у него будет немного. Следовательно, нам нужно было создать ему эту зону.

Мы ставили над ним полузащитника, который смещениями в центр ему эту фланговую зону освобождал. Это уже групповые, командные взаимодействия.

Когда над Саусем располагался Фернандес, Владу просто некуда было бежать. Алекс стоял на бровке и ждал, когда ему дадут мяч, чтобы дальше его тащить.

Чтоб вскрыть эту бровку, Фернандесу нужно было уходить в середину. А он не хотел просто бегать – хотел играть на свободных мячах.

Пряхин, Титков, Йенне, Макс Петров, Ковалeв с бо́льшим пониманием относятся к тому, что мы просим.

Плюс важно, кто Сауся поддерживал со спины. Это и опорный полузащитник, готовый закрывать зону (Мендель, Беликов, Илюха Петров), и, конечно, Варатынов. Они с Саусем понимали друг друга уже без слов – по жесту, взгляду.

Когда говорят, что Саусю будет сложно адаптироваться в другой команде, я считаю, что это не так. Но во многом это будет зависеть от партнeров рядом с ним, не только от тренера. Если они ему помогут, всe будет замечательно на любом уровне.

Потому что этот игрок научился мыслить и имеет баланс 50 на 50 в обороне и атаке, что очень редко встречается в современном футболе», – сказал Талалаев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Саусь Владислав Талалаев Андрей
