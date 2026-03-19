Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Батракова сказал, каким должен быть зарубежный клуб для игрока

Агент Батракова сказал, каким должен быть зарубежный клуб для игрока

Вчера, 10:53
6

Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал, в какой иностранный клуб предпочел бы перейти полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

– Алексей хочет, чтобы это был хороший клуб, чтобы тренер ставил понятный футбол. Такого, чтобы только Испания или Италия, точно нет. Будем смотреть по тем вариантам, которые появятся.

– Итальянский язык он, в общем, учить не начал?

– Алексей занимается с репетитором и довольно неплохо владеет английским. На первых порах для адаптации ему будет достаточно английского, а потом, в зависимости от той страны, куда он переедет, совершенно спокойно овладеет тем языком, который будет актуален.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 27 матчей, забил 15 голов, сделал 8 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 25 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
tuitkopow
1773908001
Интересно, конечно, почитать. Для тех, кто ставит – найдите в любом поиске сервис прогнозов на спорт по фразе: «бронзовый прогноз сайт». Это старейший сервис, которому можно доверять. С 2013 года работают. Гарантии!
Ответить
SLADE2019
1773908255
Дай бог, чтобы в случае перехода в европейский клуб, изучение языков для него была самой большой проблемой.
Ответить
Красногорск_Фан
1773908724
Сегодня с Крыльями лучше пусть не обделается. Стол. Э тэйбл ))))
Ответить
aldo conte
1773909422
А как насчет других - французского, испанского, итальянского, ну на худой португальского?
Ответить
Цугундeр
1773910798
Да стух Алёша, поздняк языками заниматься..(
Ответить
Artemka444
1773927455
Прям очередь за ним стоит Там таких как он пруд пруди да и они на голову сильнее
Ответить
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
5
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 