Агент Батракова сказал, каким должен быть зарубежный клуб для игрока

Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал, в какой иностранный клуб предпочел бы перейти полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
– Алексей хочет, чтобы это был хороший клуб, чтобы тренер ставил понятный футбол. Такого, чтобы только Испания или Италия, точно нет. Будем смотреть по тем вариантам, которые появятся.
– Итальянский язык он, в общем, учить не начал?
– Алексей занимается с репетитором и довольно неплохо владеет английским. На первых порах для адаптации ему будет достаточно английского, а потом, в зависимости от той страны, куда он переедет, совершенно спокойно овладеет тем языком, который будет актуален.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 27 матчей, забил 15 голов, сделал 8 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 25 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»