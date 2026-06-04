Билялетдинов ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил резонансное высказывание Рафаэля ван дер Ваарта о матче на Евро-2008.

Ранее ван дер Ваарт заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на 1-й минуте. Мы больше не справлялись».

В 1/4 финала того турнира Россия победила Нидерланды со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.

«Это смешно. На чемпионате же постоянно допинг-тесты сдавались. Никто ничего не находил, и я могу сказать, что ничего не было.

Его слова звучат нелепо, пусть оправдание получше придумает. Обиделся, видимо, за то, что мы их переехали», – сказал Билялетдинов.