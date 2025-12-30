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Динияр Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
Завершил карьеру
27 февраля 1985 (41), Москва
#14 | Полузащитник
185 см | 77 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
«Как ни странно»: Билялетдинов определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
24 октября
6
Билялетдинов ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
4 июня
Билялетдинов оценил возможный переход Батракова в «ПСЖ»
22 мая
Билялетдинов получил новую работу в «Локомотиве»
2025.12.30 18:27
Билялетдинов определился с местом продолжения тренерской карьеры
2025.12.27 21:59
Экс-игрок сборной России рассказал, почему больше не ездит в Европу
2025.12.24 21:14
1
Топ-5 лучших российских футболистов по версии Билялетдинова
2025.10.13 14:48
1
Еще несколько бывших игроков сборной России попали в «Миротворец»
2025.06.28 07:40
2
Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в РПЛ
2025.04.20 14:20
1
Билялетдинов ответил, считает ли он Дзюбу лучшим нападающим России в 21-м веке
2025.03.21 17:17
4
Билялетдинов сравнил жизнь в России и Англии
2025.02.17 21:48
3
Билялетдинов отреагировал на новость, что может стать тренером «Крыльев Советов»
2025.02.12 09:27
1
Батраков побил достижение Билялетдинова
2024.11.09 16:57
2
Билялетдинов назвал лигу, которая подойдет Глушенкову
2024.09.28 12:10
2
Батраков установил клубный рекорд «Локомотива»
2024.09.14 13:39
2
Билялетдинов – об Алиеве: «Крышняк поехал»
2024.08.31 00:36
Билялетдинов назвал фаворитов Евро-2024
2024.06.16 06:05
Билялетдинов сравнил Глушенкова с Головиным
2024.04.27 22:55
1
Билялетдинов: «Бесплатного в Англии ничего нет – уровень жизни там не выше, чем в России»
2024.04.15 14:14
10
Динияр Билялетдинов стал тренером в структуре «Локомотива»
2024.03.22 14:18
Билялетдинов назвал будущего чемпиона РПЛ
2024.03.17 14:51
3
Билялетдинов сказал, что ему импонирует в игре «Спартака»
2024.03.07 08:30
2
Билялетдинов призвал бороться за Промеса
2024.03.01 18:18
16
Динияр Билялетдинов высказался по ситуации с Промесом
2024.02.19 08:00
3
Динияр Билялетдинов назвал главного претендента на победу в РПЛ
2024.01.28 21:42
2
Билялетдинов раскритиковал награды The Best от ФИФА
2024.01.16 19:19
Билялетдинов оценил перспективы Глушакова в «Ростове»
2024.01.12 20:59
2
Динияр Билялетдинов сказал, что делал бы на месте Джикии в «Спартаке»
2024.01.03 12:56
2
Динияр Билялетдинов назвал клуб, об уходе из которого он жалеет
2023.11.29 16:27
1
Билялетдинов прокомментировал необходимость отставки Галактионова
2023.11.29 13:26
1
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