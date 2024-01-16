Билялетдинов раскритиковал награды The Best от ФИФА

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов негативно отозвался об итогах церемонии награждения The Best.

«Если честно, ни разу в жизни не смотрел эту премию, не понимаю, по каким критериям голосуют. Максимально не заинтересован, потому что это субъективные вещи, неинтересно смотреть.

Получается, рассматривался период чуть меньше года, я думаю, что Холанд, наверное, должен был выиграть. Такая специфическая тема.

Я понимаю, когда вручают «Золотую бутсу», когда больше всех забил, «Золотой мяч», а вот эти фифашные премии, по сути, так, развлекуха для публики, вкусовщина, скажем так», – сказал Билялетдинов.