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    Билялетдинов раскритиковал награды The Best от ФИФА

    Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов негативно отозвался об итогах церемонии награждения The Best.

    «Если честно, ни разу в жизни не смотрел эту премию, не понимаю, по каким критериям голосуют. Максимально не заинтересован, потому что это субъективные вещи, неинтересно смотреть.

    Получается, рассматривался период чуть меньше года, я думаю, что Холанд, наверное, должен был выиграть. Такая специфическая тема.

    Я понимаю, когда вручают «Золотую бутсу», когда больше всех забил, «Золотой мяч», а вот эти фифашные премии, по сути, так, развлекуха для публики, вкусовщина, скажем так», – сказал Билялетдинов.

    • Лионель Месси был признан лучшим игроком 2023 года.
    • В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
    • Аргентинец даже не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».

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    Источник: ТАСС

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