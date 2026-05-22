Билялетдинов оценил возможный переход Батракова в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об интересе «ПСЖ» к Алексею Батракову. Ранее агент 20-летнего россиянина рассказал о телефонном разговоре с представителями парижской команды.

– Стоит ли Алексею Батракову переходить этим летом в европейский клуб?

– Нужно понимать, в какой клуб он собирается переходить. Важен стиль команды, чемпионат. Если «Локомотив» устроит предложение, то почему бы Алексею не попробовать свои силы в Европе.

– Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по поводу Батракова.

– Возможно, Алексея купит «ПСЖ», а потом отдаст в аренду, чтобы он адаптировался в новом чемпионате. Батракову будет тяжело в «ПСЖ» в первое время.