Губерниев прокомментировал затруднения с трансфером Батракова в «ПСЖ»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переговоры «Локомотива» и «ПСЖ» по полузащитнику Алексею Батракову.
– По разным данным, трансфер Батракова не состоится. То ли «ПСЖ» не стал покупать футболиста, то ли «Локомотив» отказался его продавать. Ваше мнение?
– Право «Локомотива» считать, что футболист стоит дороже, это переговорный процесс. Понятно, что футболисты – ребята не крепостные, у Батракова контракт, поэтому его агентам надо договариваться. Но ясно одно: такие предложения могут быть раз в жизни, и всем надо определяться.
– Интересы «Локомотива» должны быть соблюдены?
– Интересы обоих клубов и, прежде всего, самого Батракова. Он же не крепостной крестьянин.
- Ранее Le Parisien сообщил, что парижский клуб отказался от планов подписать полузащитника «Локомотива».
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро. Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»