Губерниев прокомментировал затруднения с трансфером Батракова в «ПСЖ»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переговоры «Локомотива» и «ПСЖ» по полузащитнику Алексею Батракову.

– По разным данным, трансфер Батракова не состоится. То ли «ПСЖ» не стал покупать футболиста, то ли «Локомотив» отказался его продавать. Ваше мнение?

– Право «Локомотива» считать, что футболист стоит дороже, это переговорный процесс. Понятно, что футболисты – ребята не крепостные, у Батракова контракт, поэтому его агентам надо договариваться. Но ясно одно: такие предложения могут быть раз в жизни, и всем надо определяться.

– Интересы «Локомотива» должны быть соблюдены?

– Интересы обоих клубов и, прежде всего, самого Батракова. Он же не крепостной крестьянин.