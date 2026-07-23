Агент раскрыл причину срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал понять, что трансфера в «ПСЖ» не будет.

– На сегодняшний день предложений по Батракову из Европы нет? Писали же, что представители «ПСЖ» должны были приехать на переговоры с «Локомотивом».

– Дело в том, когда эта информация муссировалась в прессе, было общение между клубами, поскольку на тот момент buy‑out еще имел действие. Насколько я знаю, стороны не договорились.

А та информация, которая появлялась в прессе, я ее не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Потому что не было общения с нами как со стороной игрока.

– Получается, переговоры между «ПСЖ» и «Локомотивом» были?

– Насколько я знаю, да, были.