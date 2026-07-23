Агент раскрыл причину срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал понять, что трансфера в «ПСЖ» не будет.
– На сегодняшний день предложений по Батракову из Европы нет? Писали же, что представители «ПСЖ» должны были приехать на переговоры с «Локомотивом».
– Дело в том, когда эта информация муссировалась в прессе, было общение между клубами, поскольку на тот момент buy‑out еще имел действие. Насколько я знаю, стороны не договорились.
А та информация, которая появлялась в прессе, я ее не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Потому что не было общения с нами как со стороной игрока.
– Получается, переговоры между «ПСЖ» и «Локомотивом» были?
– Насколько я знаю, да, были.
- 21-летний Батраков в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»