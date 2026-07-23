В «Динамо» заявили о карьерной ошибке Захаряна

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев считает, что полузащитник Арсен Захарян рано ушел в «Реал Сосьедад».

– Следите за карьерой Захаряна? Не просил ли Сандро Шварц вернуть его в «Динамо»?

– Скажу так – мы, конечно же, следим за карьерой Захаряна в Испании. Арсен – воспитанник нашего клуба. А дальше жизнь покажет.

– Его уход в «Сосьедад» – ошибка? Не поторопился ли он с отъездом в Европу?

– Считаю, что он еще мог несколько лет поиграть в «Динамо». Это пошло бы ему на пользу.