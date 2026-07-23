Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Динамо» заявили о карьерной ошибке Захаряна

23 июля, 20:49
5

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев считает, что полузащитник Арсен Захарян рано ушел в «Реал Сосьедад».

– Следите за карьерой Захаряна? Не просил ли Сандро Шварц вернуть его в «Динамо»?

– Скажу так – мы, конечно же, следим за карьерой Захаряна в Испании. Арсен – воспитанник нашего клуба. А дальше жизнь покажет.

– Его уход в «Сосьедад» – ошибка? Не поторопился ли он с отъездом в Европу?

– Считаю, что он еще мог несколько лет поиграть в «Динамо». Это пошло бы ему на пользу.

  • Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
  • Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
  • В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре.

Еще по теме:
«Мы его ждем»: Аршавин призвал российского футболиста вернуться в РПЛ из Европы 2
В «Сосьедаде» прокомментировали состояние Захаряна после летнего отпуска 1
Мостовой одобрил возвращение Захаряна в РПЛ 2
Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Динамо Захарян Арсен
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АКС-74У
1784834826
Продать рядового игрока за 13 миллионов евро большая удача для Динамо.
Ответить
Snek
1784835765
Если бы он ещё несколько лет поиграл в Динамо, кроме Зенита, его бы никто не купил.
Ответить
Жорик кекс обжорик
1784840564
Просто игрок не выдержал нагрузок которые ему дали в испании. В России, можно и не бегать особо... если честно игрок он посредственный, пусть если хочет, то набирает форму после травмы где нибуть в Акроне, ему будут рады.
Ответить
Главные новости
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
2
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
Президент РПЛ впервые прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»
19:46
12
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
19:38
Все новости
Все новости
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
19:38
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
13:48
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
09:48
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
09:09
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
Вчера, 14:51
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
Вчера, 12:47
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
Вчера, 11:50
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
1 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Раскрыто местонахождение Ямаля после победы на ЧМ-2026
31 июля
4
«Севилья» отказалась продать «Спартаку» двух игроков за 15 миллионов
31 июля
2
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
«Реал» купил форварда за 25 миллионов
31 июля
Парада сравнил стадион «Спартака» с «Бернабеу»
30 июля
2
Бабич описал новичка «Спартака» Параду двумя словами
30 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+