В «Динамо» заявили о карьерной ошибке Захаряна

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев считает, что полузащитник Арсен Захарян рано ушел в «Реал Сосьедад».
– Следите за карьерой Захаряна? Не просил ли Сандро Шварц вернуть его в «Динамо»?
– Скажу так – мы, конечно же, следим за карьерой Захаряна в Испании. Арсен – воспитанник нашего клуба. А дальше жизнь покажет.
– Его уход в «Сосьедад» – ошибка? Не поторопился ли он с отъездом в Европу?
– Считаю, что он еще мог несколько лет поиграть в «Динамо». Это пошло бы ему на пользу.
- Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
- В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре.
Источник: «РБ Спорт»