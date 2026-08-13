«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов

«Атлетико» согласовал покупку капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

По данным журналиста Фабрицио Романо, трансфер защитника сборной Аргентины обойдется мадридцам в 40 миллионов евро с учетом бонусов.

На Ромеро претендовали и другие клубы. Однако «Тоттенхэм» не собирался продавать своего игрока «Арсеналу», «Барселона» несколько дней назад решила не продолжать переговоры, а сделка с «Интером» сорвалась еще в июле.