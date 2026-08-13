«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов

«Атлетико» согласовал покупку капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.
По данным журналиста Фабрицио Романо, трансфер защитника сборной Аргентины обойдется мадридцам в 40 миллионов евро с учетом бонусов.
На Ромеро претендовали и другие клубы. Однако «Тоттенхэм» не собирался продавать своего игрока «Арсеналу», «Барселона» несколько дней назад решила не продолжать переговоры, а сделка с «Интером» сорвалась еще в июле.
- 28-летний Ромеро выступает за «Тоттенхэм» с августа 2022 года.
- В прошлом сезоне он провел за «шпор» 32 матча, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
- На ЧМ-2026 защитник в 7 играх за сборную Аргентины забил 1 мяч.
Источник: страница Гастона Эдула в соцсети X