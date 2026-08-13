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  • «Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов

«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов

13 августа, 11:34

«Атлетико» согласовал покупку капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

По данным журналиста Фабрицио Романо, трансфер защитника сборной Аргентины обойдется мадридцам в 40 миллионов евро с учетом бонусов.

На Ромеро претендовали и другие клубы. Однако «Тоттенхэм» не собирался продавать своего игрока «Арсеналу», «Барселона» несколько дней назад решила не продолжать переговоры, а сделка с «Интером» сорвалась еще в июле.

  • 28-летний Ромеро выступает за «Тоттенхэм» с августа 2022 года.
  • В прошлом сезоне он провел за «шпор» 32 матча, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
  • На ЧМ-2026 защитник в 7 играх за сборную Аргентины забил 1 мяч.

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Источник: страница Гастона Эдула в соцсети X
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Атлетико Ромеро Кристиан
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