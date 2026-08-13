«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри

«Манчестер Сити» не устроило новое предложение «Барселоны» о покупке полузащитника Родри.
«Блауграна» была готова заплатить 51,3 миллиона фунтов (60 миллионов евро) за испанца и еще 5 миллионов фунтов (6 миллионов евро) в виде бонусов.
«Горожане» ответили каталонцам, что они должны предложить 70 миллионов фунтов (82 миллиона евро), чтобы подписать хавбека.
- 30-летний Родри в прошлом сезоне провел за «Манчестер Сити» 33 игры, забил 2 гола.
- В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, в 2026-м был признан ФИФА лучшим футболистом чемпионата мира.
- Срок контракта Родри с «горожанами» истекает в середине 2027 года.
Источник: The Times