«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри

«Манчестер Сити» не устроило новое предложение «Барселоны» о покупке полузащитника Родри.

«Блауграна» была готова заплатить 51,3 миллиона фунтов (60 миллионов евро) за испанца и еще 5 миллионов фунтов (6 миллионов евро) в виде бонусов.

«Горожане» ответили каталонцам, что они должны предложить 70 миллионов фунтов (82 миллиона евро), чтобы подписать хавбека.