Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с агентом нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Кампано.
На прошлой неделе они обсуждали возможное будущее футболиста.
«Барселона» изучает альтернативные варианты на случай, если не удастся договориться о переходе форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.
- В прошлом сезоне 28-летний Мартинес провел за «Интер» 41 матч, забил 22 гола, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.
- Срок контракта аргентинца с «Интером» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: страница Jijantes FC в соцсети X