Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с агентом нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Кампано.

На прошлой неделе они обсуждали возможное будущее футболиста.

«Барселона» изучает альтернативные варианты на случай, если не удастся договориться о переходе форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.