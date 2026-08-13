Украинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА

Российского вратаря Матвея Сафонова не оказалось на общекомандной фотографии «ПСЖ», опубликованной в соцсетях Ильи Забарного.

В среду вечером парижане победили «Астон Виллу» со счетом 2:1 и выиграли Суперкубок УЕФА во второй раз подряд.

После церемонии награждения все футболисты «ПСЖ» были запечатлены с трофеем, однако украинский защитник решил отредактировать кадр.

Забарный поделил изображение на две части, обрезав часть с Сафоновым. Столкнувшись с негативной реакцией в комментариях, Илья вообще убрал фото с голкипером сборной России, оставив только собственные.

Фото: соцсети Ильи Забарного