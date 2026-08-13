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  • Украинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА

Украинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА

13 августа, 15:31
32

Российского вратаря Матвея Сафонова не оказалось на общекомандной фотографии «ПСЖ», опубликованной в соцсетях Ильи Забарного.

В среду вечером парижане победили «Астон Виллу» со счетом 2:1 и выиграли Суперкубок УЕФА во второй раз подряд.

После церемонии награждения все футболисты «ПСЖ» были запечатлены с трофеем, однако украинский защитник решил отредактировать кадр.

Забарный поделил изображение на две части, обрезав часть с Сафоновым. Столкнувшись с негативной реакцией в комментариях, Илья вообще убрал фото с голкипером сборной России, оставив только собственные.

Фото: соцсети Ильи Забарного

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Источник: «Бомбардир»
Суперкубок УЕФА Астон Вилла ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья
Комментарии (32)
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Октавиус
1786624694
Кроме того, что тупое, еще и криворукое))
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Антрацитовый волхв
1786624745
Сафонов, в отличие от него, играл и хорошо. Вот уж точно — результат: IQ 7; уровень: х-хол.
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Semenycch
1786625123
Мда, что украинцы, что парнокопытные совершенно безмозглые создания!
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Desma
1786625838
На подобный фотоляп способен только хо.хол. Ни ума, ни фантазии........😂
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BVG4
1786626155
Раньше бабы мега ревнивые так делали, когда их мужья бросали ради более молодой, красивой и богатой! Вот где уж ненависть-то была! А подзаборный чё не стал глаза выкалывать на фотке? Или он это сделал, а потом и вовсе отрезал?😀
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gennadiy
1786626321
И кто то еще сомневаеться в украинцах?
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Император Бомжей
1786626826
Помимо этого, на фото он еще умудрился скрестить Хвичу с каким то *****, ровно посередине!)))
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рылы
1786627892
да он тут не при делах. по-любому, они с сафоновым договорились, что в публичном пространстве будут игнорировать друг друга, не фоткаться рядом, и прочие простые мелочи из этой серии, иначе забарному на родине п****ц, в отличие от матвейки. не он в этом виноват. вряд ли он рвётся угодить на миротворец. может, они вообще друзья в этой жизни - как знать. но обстоятельства заставляют изображать игнор.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1786630870
Он хотел Хвичу вырезать,Сафон попал под раздачу...,говнюк на лавке сидит,на чужом горбу медальки получает
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BRO_football
1786644964
Да-да, командное фото и без вратаря! Ну и клоун! Лучше бы вообще ничего не трогал и опубликовал как есть. Последние мозги мячом на тренировке отбили.
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