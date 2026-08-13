Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил победу над «Астон Виллой» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1).

«Я не удивлен. Я прекрасно знаю игроков... Как и в прошлом году, было очень сложно. Мы должны отдать должное тому, что сделала команда, потому что это было сложно, учитывая, что на тренировки было всего несколько дней.

Этих игроков очень легко мотивировать, им нравится то, что они делают... Это почти идеальная ситуация. Выигрывать трофеи несколько лет подряд очень сложно. Нужно быть амбициозным, профессиональным и пытаться выигрывать снова. Вот что такое амбиции», – сказал Энрике.