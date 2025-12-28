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Лига 1 2025/2026
Команды
ПСЖ
Десир Дуэ
€ 120 млн
Десир Дуэ
ПСЖ
3 июня 2005 (21), Анжер
#20 | Полузащитник
Франция
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Видео
Мбаппе в шутку пнул мячом в пресс-атташе сборной Франции
30 июня
Фото
Топ-20 самых дорогих футболистов мира по версии CIES
4 июня
2
Видео
Звезда «ПСЖ» устроил персональную тренировку Сафонову
17 мая
2
Фото
УЕФА снова проигнорировал Сафонова при составлении символической сборной недели в ЛЧ
7 мая
23
Фото
Только у двух футболистов «ПСЖ» оценки за игру с «Нантом» выше, чем у Сафонова
23 апреля
2
Фото
Топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1
27 марта
2
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
19 февраля
1
Фото
Назван самый дорогой футболист мира по версии CIES – он стоит 343 миллиона
7 января
8
Фото
Символическая сборная мира из игроков не старше 20 лет по версии IFFHS
2025.12.28 21:57
1
Список обладателей наград Globe Soccer Awards-2025
2025.12.28 20:47
Видео
Сафонов станцевал с наградой лучшего игрока финала Межконтинентального кубка
2025.12.18 09:26
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
2025.12.09 09:26
1
Фото
Претенденты на звание лучшего игрока 2025 года от Globe Soccer Awards
2025.12.03 12:53
1
Назван обладатель награды Golden Boy-2025
2025.11.04 18:06
5
«ПСЖ» сообщил о травме вингера сборной Франции
2025.10.30 17:20
Лига 1. «ПСЖ» ушел с 1:3 против «Страсбура» (3:3), у братьев Дуэ по ассисту
2025.10.17 23:41
Два зенитовца включены в топ-50 лучших дриблеров мира
2025.10.15 21:57
1
Список финалистов премии Golden Boy
2025.10.15 20:08
2
Назван игрок, который провел больше всех матчей в сезоне-2024/25 – ему 40 лет
2025.09.30 12:48
4
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
Названы сроки возвращения Дембеле в состав «ПСЖ»
2025.09.06 16:58
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
2025.07.14 23:14
2
Фото
Список обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025
2025.07.14 07:49
7
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
2025.06.09 15:50
Фото
Символическая сборная сезона Лиги чемпионов
2025.06.02 11:01
1
Участник финала ЛЧ получил от Бубнова оценку «5+++»
2025.06.02 10:52
Дуэ – 6-й игрок, оформивший дубль в финале ЛЧ в 21-м веке
2025.06.01 01:04
Оформивший 2+1 Дуэ из «ПСЖ» побил два рекорда Лиги чемпионов
2025.06.01 00:41
Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов
2025.06.01 00:11
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⚡️ Лига чемпионов. «ПСЖ» раскрошил «Интер» в финале (5:0), у Дуэ 2+1, у Хвичи гол, Сафонов – на лавке
2025.05.31 23:50
34
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