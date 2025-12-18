Сафонов станцевал с наградой лучшего игрока финала Межконтинентального кубка

«ПСЖ» опубликовал видео с вратарем Матвеем Сафоновым после финала Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).
В нем россиянин входит в раздевалку с медалью и наградой лучшему игроку матча в руках, а затем танцует c полузащитником Десиром Дуэ.
Россиянин отбил 4 из 5 послематчевых пенальти.
- Гол у «ПСЖ» забил Хвича Кварацхелия на 38-й минуте. У «Фламенго» отличился Жоржиньо с пенальти на 62-й.
- Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл 6-й трофей за год после успехов в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
Источник: телеграм-канал Спортс''