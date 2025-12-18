Сафонов станцевал с наградой лучшего игрока финала Межконтинентального кубка

«ПСЖ» опубликовал видео с вратарем Матвеем Сафоновым после финала Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).

В нем россиянин входит в раздевалку с медалью и наградой лучшему игроку матча в руках, а затем танцует c полузащитником Десиром Дуэ.

Россиянин отбил 4 из 5 послематчевых пенальти.