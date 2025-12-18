Стало известно, какую оценку поставила Сафонову L’Equipe

Газета L’Equipe поставила голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову оценку 9 за игру в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).

Это лучший результат в парижской команде.

Оценки других игроков «ПСЖ»: Варрен Заир-Эмери – 7, Маркиньос – 3, Вильям Пачо – 6, Нуну Мендеш – 5, Жоау Невеш – 6, Витинья – 5, Фабиан Руис – 4, Десир Дуэ – 4, Хвича Кварацхелия – 6.

Ли Кан Ин оценку не получил – из-за травмы он покинул поле на 35-й минуте.

Также без оценки остались вышедшие на поле по ходу встречи Сенни Маюлу, Брэдли Барколя, Кентен Нджанту, Усман Дембеле и Ибрахим Мбайе.