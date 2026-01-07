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  • Быстров выбрал лучших легионеров, с которыми он играл за «Спартак»

Быстров выбрал лучших легионеров, с которыми он играл за «Спартак»

7 января, 19:10
3

Владимир Быстров ответил на вопросы о легионерах, с которыми он пересекался в «Спартаке».

  • Полузащитник выступал за московский клуб с 2005 по 2009 год.

– Какое впечатление о Кавенаги?

– Когда еще в «Зените» был и увидел на «Петровском», было смешно – пончик, блин, которым нас пугали.

А когда пришел в «Спартак», понял, что это классный футболист. Но что-то ему мешало. Может, лишний вес.

– Вы высоко его котируете?

– Нет. Котирую высоко, когда человек выкладывается, бежит и забивает. Ну у меня Кержаков был, с которым комфортно.

И тут Кавенаги, за которым приходилось два раза бежать еще куда-то. Пьянович, кстати, мне нравился. В порядке. Забивал.

– Лучший легионер «Спартака», с которым вы играли.

Видич, Иранек, Ковач, Веллитон.

– Как котируете Клементе Родригеса?

– Из-под которого сразу головой забили? Ну вот видите, для чемпионата России они были все в порядке, и Штранцль этот. А как выходили в Лигу чемпионов – так все.

А они должны были нас тянуть там. А они не тянули. Это было как-то заметно. В ключевые моменты в Лиге чемпионов ошибался Штранцль.

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Комментарии (3)
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Император Бомжей
1767802695
Оказывается, в ЛЧ, кто то должен, кого то тянуть, а не все вместе, биться на поле))) Поэтому наши клубы так и выступали в ЛЧ, что выход из группы это праздник какой то Володька конечно сказочный..))
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vick-north-west
1767803536
как сейчас помню картинку из матчей ЛЧ нулевых: Быстров бежит куда-то по флангу и теряет или бьёт выше ворот вместо чтоб пас отдать, и так по несколько раз за матч
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alefreddy
1767857889
тогда в ЛЧ играли а сейчас нет и такого уровня игроков особенно Видича даже для внутреннего турнира
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