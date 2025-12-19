Аршавин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после Межконтинентального кубка

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что вратарь Матвей Сафонов станет основным вратарем «ПСЖ».
Российский голкипер отразил 4 послематчевых пенальти в финале Межконтинентального кубка, который парижане выиграли у «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).
«Молодец. Что он сделал – укрепит его позиции в команде. Он станет основным вратарем и будет играть до конца сезона», – сказал Аршавин.
- Для Сафонова это был 4-й матч в сезоне в составе парижан. До этого он оставался в запасе 27 игр подряд.
- Следующий матч «ПСЖ» проведет 20 декабря в гостях с «Фонтене» в Кубке Франции.
Источник: «Матч ТВ»