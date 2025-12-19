Орлов сказал, почему Сафонов нравится французам

Комментатор Геннадий Орлов высказался о феерической игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка, отметив внешность российского вратаря.
- «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
- Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
- Его признали лучшим игроком матча.
- Матвей стал автором исторического достижения.
«Радостно удивлeн за Матвея Сафонова! Четыре пенальти отбил в одном матче (улыбается).
Это всe-таки вратарская школа – она ещe советская. Потому что Кафанов, который курировал его всe время, это истоки советской школы игры вратарей.
Я так рад! Это очень хорошо. Всe-таки он пробился [в состав «ПСЖ»]. У него ещe такая бородка, как у Д’Артаньяна. Французам это нравится.
Он молодец, рассчитал этот пиар-ход. Не знаю, возвратится ли в состав Шевалье, пока Матвей держит штурвал в своих руках!» – заявил Орлов.
Источник: «Чемпионат»