Орлов сказал, почему Сафонов нравится французам

Комментатор Геннадий Орлов высказался о феерической игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка, отметив внешность российского вратаря.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Его признали лучшим игроком матча.

Матвей стал автором исторического достижения.

«Радостно удивлeн за Матвея Сафонова! Четыре пенальти отбил в одном матче (улыбается).

Это всe-таки вратарская школа – она ещe советская. Потому что Кафанов, который курировал его всe время, это истоки советской школы игры вратарей.

Я так рад! Это очень хорошо. Всe-таки он пробился [в состав «ПСЖ»]. У него ещe такая бородка, как у Д’Артаньяна. Французам это нравится.

Он молодец, рассчитал этот пиар-ход. Не знаю, возвратится ли в состав Шевалье, пока Матвей держит штурвал в своих руках!» – заявил Орлов.