Витинья: «Отдал бы награду лучшему игроку Межконтинентального кубка Сафонову»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о получении награды лучшему футболисту Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» в финале победил в серии пенальти «Фламенго». Это был единственный матч парижан в турнире.

4 удара в послематчевой серии пенальти отразил вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Россиянина признали лучшим игроком матча.

«Было немного странно получить эту награду, потому что Сафонов отразил четыре пенальти. Но я рад и благодарен.

При необходимости я отдал бы награду Сафонову, но он получил награду за матч, поэтому я оставил приз себе», – сказал Витинья.