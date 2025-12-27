Введите ваш ник на сайте
  Витинья: «Отдал бы награду лучшему игроку Межконтинентального кубка Сафонову»

Витинья: «Отдал бы награду лучшему игроку Межконтинентального кубка Сафонову»

27 декабря, 20:14

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о получении награды лучшему футболисту Межконтинентального кубка.

  • «ПСЖ» в финале победил в серии пенальти «Фламенго». Это был единственный матч парижан в турнире.
  • 4 удара в послематчевой серии пенальти отразил вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
  • Россиянина признали лучшим игроком матча.

«Было немного странно получить эту награду, потому что Сафонов отразил четыре пенальти. Но я рад и благодарен.

При необходимости я отдал бы награду Сафонову, но он получил награду за матч, поэтому я оставил приз себе», – сказал Витинья.

Источник: A Bola
Межконтинентальный кубок Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Витинья
Витинья: «Отдал бы награду лучшему игроку Межконтинентального кубка Сафонову»
27 декабря
18+
  • Читайте нас: 