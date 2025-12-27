Витинья: «Отдал бы награду лучшему игроку Межконтинентального кубка Сафонову»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о получении награды лучшему футболисту Межконтинентального кубка.
- «ПСЖ» в финале победил в серии пенальти «Фламенго». Это был единственный матч парижан в турнире.
- 4 удара в послематчевой серии пенальти отразил вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
- Россиянина признали лучшим игроком матча.
«Было немного странно получить эту награду, потому что Сафонов отразил четыре пенальти. Но я рад и благодарен.
При необходимости я отдал бы награду Сафонову, но он получил награду за матч, поэтому я оставил приз себе», – сказал Витинья.
Источник: A Bola