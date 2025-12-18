Реакция Рабинера на героическую серию пенальти Сафонова

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Сафонов отразил 4 из 5 ударов в серии пенальти.

Это был 4-й матч Матвея в основе подряд.

Сафонов взял 6-й трофей в «ПСЖ».

«С ума сойти! Четыре отбитых Матвеем пенальти подряд! Не зря я так хотел во время овертайма, чтобы дело дошло до серии, и у Сафонова была возможность проявить себя по-настоящему. Он воспользовался ею на двести процентов. Взял из угла от Сауля – и понеслось.

Со вторым из отбитых им пенальти, сразу после выстрела в небеса Дембеле, да, повезло – показалось, что всe-таки Матвей оторвал обе ноги от линии ворот до удара. Но судьи всe-таки решили, что нет.

Однако бразильцы били хоть в один угол, хоть в другой, хоть по центру – Сафонов тащил всe. Он поймал кураж, это было видно. Игроки «Фламенго» с каждым ударом боялись всe больше, подходя к точке, когда он пританцовывал перед ними. Вратарь словно увеличивался для них в размерах, а ворота будто становились всe меньше.

И даже сейв Росси при четвертом ударе его не смутил, и он тут же потащил из правого угла пятый – от Араужо. И вся команда тут же побежала к нему и за воротами начала качать!

Это награда Сафонову и за то, что, полностью потеряв игровую практику с начала этого сезона после прихода Люки Шевалье, он не бросил весла, не обиделся, не запросился на выход, а продолжил рубиться. Месяцами – на тренировках. Он приезжал в сборную, ошибался, возвращался и продолжал биться.

И, наконец, получил шанс – один, второй, третий. Луис Энрике оценил его, как выразился бы Станислав Черчесов, «спортсменистость». А дальше вы все видели сами.

Как же интересно, что будет дальше. Матвей теперь – номер один в «ПСЖ»? Или начнется новый, 2026-й, и сказка закончится, а Шевалье вернется в ворота?

Но теперь у него уже есть «несгораемая сумма». И эта грандиозная серия. И первые в истории турниров ФИФА (в соревнованиях УЕФА, конкретно финале Кубка чемпионов, это делал Дукадам из «Стяуа») четыре взятых пенальти в одной серии. И Межконтинентальный кубок.

Его кубок!» – написал Рабинер.