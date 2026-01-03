Луис Энрике охарактеризовал Сафонова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил вратарскую бригаду команды.
«С Шевалье я не веду никаких особенных разговоров. Я не делаю ничего особенного. У нас все предельно ясно. У нас все три вратаря очень высокого уровня, я очень доволен.
Шевалье, Сафонов и Марин отдают себя команде на 100%, меня это радует. Они проявляют характер, когда дела у команды идут не очень хорошо», – сказал Энрике на пресс-конференции перед дерби с «Парижем».
- У Сафонова диагностирован перелом левой кисти.
- Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка (17 декабря), где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
- Сообщалось, что сроки восстановления Сафонова составят 3-4 недели.
Источник: Sport24