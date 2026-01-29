«Фенербахче» озвучил «Зениту» цену на Эн-Несири

Еще один источник подтвердил интерес «Зенита» к нападающему «Фенербахче» Юссефу Эн-Несири.

По информации Legalbet, петербургский клуб рассматривает кандидатуру 28-летнего футболиста, но не считает его подписание своим приоритетом.

«Фенербахче» оценивает марокканца в 25 миллионов евро. Это может стать препятствием для трансфера.

Еще одна проблема – зарплата форварда в размере 7 миллионов евро в год.