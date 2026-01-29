Введите ваш ник на сайте
«Фенербахче» озвучил «Зениту» цену на Эн-Несири

Сегодня, 18:55
7

Еще один источник подтвердил интерес «Зенита» к нападающему «Фенербахче» Юссефу Эн-Несири.

По информации Legalbet, петербургский клуб рассматривает кандидатуру 28-летнего футболиста, но не считает его подписание своим приоритетом.

«Фенербахче» оценивает марокканца в 25 миллионов евро. Это может стать препятствием для трансфера.

Еще одна проблема – зарплата форварда в размере 7 миллионов евро в год.

  • Рыночная стоимость Эн-Несири – 22 миллиона евро.
  • В этом сезоне он забил 8 голов и сделал 1 ассист в 25 матчах.
  • На прошлой неделе игрок отказался от перехода в «Ювентус» на правах аренды.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Зенит Эн-Несири Юссеф
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769702642
Не, нереальная зарплата для РПЛ)) Даже Зенит такие бабки платить не будет
Ответить
NewLife
1769702788
Проф непригодные редакторы, знайте, озвучивают мультфильмы или немое кино, а цены называют. От вашей безграмотности просто тошнит.
Ответить
Безлимит
1769702848
25 миллионов евро , зарплата 7 миллионов евро!!! Однако. И это в то время когда у Газпрома убытки больше триллиона рублей из за отказа Европы от российского газа. Аполитично турки рассуждают слющай да. Не хотят войти в положение и сделать скидку.
Ответить
Галина Бронемясова
1769703532
главное, чтобы в тарасятнике поверили, что престарелому игроку зенит может платить 7 лямов, с учётом того, что никто из нынешних луисов энрике, венделов и прочих бывших жерсонов не получали больше 4. только халку платили 5.
Ответить
FROLL007
1769704127
Утятина для хряков закинута. Вэлком на срач! Гыгыгы
Ответить
