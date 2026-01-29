Егоров удивлен санкциями ЕС против Губерниева: «Димон – самый проевропейски настроенный»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров отреагировал на попадание Дмитрия Губерниева в новый санкционный список ЕС.
- Теперь журналисту запрещено приезжать в страны Евросоюза.
- Также блокируются его финансовые активы в европейских банках (при наличии).
- Помимо Губерниева, под санкциями оказались другие известные журналисты – Павел Зарубин и Екатерина Андреева.
«Санкции ЕС против Губерниева – очень смешно.
Димон – самый проевропейски настроенный. Просит везде участвовать, очень мягко выражается о западе, критикует больше своих.
А они санкции. Дураки», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова