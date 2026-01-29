Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Егоров удивлен санкциями ЕС против Губерниева: «Димон – самый проевропейски настроенный»

Егоров удивлен санкциями ЕС против Губерниева: «Димон – самый проевропейски настроенный»

Сегодня, 19:57
5

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров отреагировал на попадание Дмитрия Губерниева в новый санкционный список ЕС.

  • Теперь журналисту запрещено приезжать в страны Евросоюза.
  • Также блокируются его финансовые активы в европейских банках (при наличии).
  • Помимо Губерниева, под санкциями оказались другие известные журналисты – Павел Зарубин и Екатерина Андреева.

«Санкции ЕС против Губерниева – очень смешно.

Димон – самый проевропейски настроенный. Просит везде участвовать, очень мягко выражается о западе, критикует больше своих.

А они санкции. Дураки», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Безлимит
1769707566
очень мягко выражается о западе------По ходу Губерниев хотел на двух стульях усидеть. Однако одного только этого для санкций хватило--- 18 марта 2022 Губерниев провел митинг-концерт за СВО.. Сегодня в московском спорткомплексе «Лужники» прошел митинг-концерт Ведущими митинга-концерта были Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. С речью выступил президент России Владимир Путин.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1769711386
прогиб губошлепа не оценили: всё коту под хвост)
Ответить
САДЫЧОК
1769711427
Теперь этот Димон вместо биатлона засрёт наш футбол!
Ответить
R_a_i_n
1769714341
Был такой Абрамович. До мозга костей проевропейский.
Ответить
