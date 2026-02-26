Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Только один клуб РПЛ попал в топ-25 самых доходных в Европе за 2025-й год

Только один клуб РПЛ попал в топ-25 самых доходных в Европе за 2025-й год

Вчера, 23:13
2

УЕФА опубликовал новый финансовый отчет.

В документе указано, какие европейские клубы заработали больше всех в 2025 году.

Более миллиарда евро выручил только «Реал». 24-е место занял «Зенит».

  1. «Реал» – 1,18 млрд евро
  2. «Барселона» – 989 млн
  3. «Бавария» – 861 млн
  4. «Манчестер Сити» – 855 млн
  5. «Ливерпуль» – 852 млн
  6. «ПСЖ» – 837 млн
  7. «Арсенал» – 822 млн
  8. «Манчестер Юнайтед» – 793 млн
  9. «Тоттенхэм» – 673 млн
  10. «Челси» – 585 млн
  11. «Интер» – 547 млн
  12. «Боруссия Д» – 532 млн
  13. «Астон Вилла» – 441 млн
  14. «Атлетико» – 433 млн
  15. «Ювентус» – 420 млн
  16. «Милан» – 411 млн
  17. «Ньюкасл» – 394 млн
  18. «Байер» – 331 млн
  19. «Вест Хэм» – 322 млн
  20. «Брайтон» – 308 млн
  21. «Кристал Пэлас» – 293 млн
  22. «РБ Лейпциг» – 282 млн
  23. «Галатасарай» – 280 млн
  24. «Зенит» – 275 млн
  25. «Айнтрахт» – 271 млн

Источник: сайт УЕФА
