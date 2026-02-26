Только один клуб РПЛ попал в топ-25 самых доходных в Европе за 2025-й год

УЕФА опубликовал новый финансовый отчет.
В документе указано, какие европейские клубы заработали больше всех в 2025 году.
Более миллиарда евро выручил только «Реал». 24-е место занял «Зенит».
- «Реал» – 1,18 млрд евро
- «Барселона» – 989 млн
- «Бавария» – 861 млн
- «Манчестер Сити» – 855 млн
- «Ливерпуль» – 852 млн
- «ПСЖ» – 837 млн
- «Арсенал» – 822 млн
- «Манчестер Юнайтед» – 793 млн
- «Тоттенхэм» – 673 млн
- «Челси» – 585 млн
- «Интер» – 547 млн
- «Боруссия Д» – 532 млн
- «Астон Вилла» – 441 млн
- «Атлетико» – 433 млн
- «Ювентус» – 420 млн
- «Милан» – 411 млн
- «Ньюкасл» – 394 млн
- «Байер» – 331 млн
- «Вест Хэм» – 322 млн
- «Брайтон» – 308 млн
- «Кристал Пэлас» – 293 млн
- «РБ Лейпциг» – 282 млн
- «Галатасарай» – 280 млн
- «Зенит» – 275 млн
- «Айнтрахт» – 271 млн
Источник: сайт УЕФА