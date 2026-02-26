Престианни из «Бенфики» раскрыл, что на самом деле сказал Винисиусу

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни обсуждал с партнерами по команде расистский скандал в матче с «Реалом».
- Команды встречались в стыках Лиги чемпионов.
- В первой встрече мадридцы на выезде выиграли 1:0.
- Тогда Винисиус Жуниор обвинил Престианни в расизме.
- Бразилец сказал судье, что соперник назвал его «обезьяной».
По информации Correio da Manhã, Престианни признался одноклубникам, что использовал расистское оскорбление.
При этом аргентинец настаивал, что не является расистом, а скандальная фраза была сказана на эмоциях.
Источник: Correio da Manhã