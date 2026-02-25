Престианни резко отреагировал на вердикт УЕФА: «Это позор»

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни остался недоволен решением УЕФА оставить в силе его дисквалификацию.

Аргентинца отстранили за дискриминационное поведение.

Сегодня УЕФА отклонил апелляцию «Бенфики», подтвердив, что Престианни пропустит ответный стыковой матч ЛЧ против «Реала».

В первой игре Винисиус Жуниор обвинил Престианни в расизме. Бразилец сказал судье, что соперник назвал его «обезьяной».

«Наказывать без доказательств для них нормально. В случае с «Реалом» они это даже не скрывают. Это позор», – написал Престианни в соцсетях, но вскоре удалил свой комментарий.