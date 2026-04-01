Престианни из «Бенфики» раскрыл, что сказал Винисиусу: «Для аргентинцев это обычное оскорбление»

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни посетовал на несправедливое наказание за расистский скандал в матче с «Реалом».

Команды встречались в стыках Лиги чемпионов.

В первом матче мадридцы на выезде выиграли 1:0.

Тогда Винисиус Жуниор обвинил Престианни в расизме.

Бразилец сказал судье, что соперник назвал его «обезьяной».

Игрока «Бенфики» дисквалифицировали на ответную встречу.

«Я думал о том, что моей семье приходится слышать много такого, что не соответствует действительности. Мне было больно, когда меня обвиняли в том, чего я никогда не совершал, это было больнее всего.

Я очень спокоен, потому что все, кто меня знает, понимают, что я за человек, и мне этого достаточно. Меня наказали без каких-либо доказательств.

Я никогда не был и не буду расистом. Что я сказал? Назвал его «педиком». Для аргентинцев это обычное оскорбление», – сказал Престианни.