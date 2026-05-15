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Реакция Мбаппе на драку Вальверде и Чуамени

15 мая, 17:01
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о драке полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Чуамени.

«Меня там не было, я не могу это подтвердить. Я уехал, не зная, что произошло.

У меня была та же информация, что и у вас», – приводит слова Мбаппе Managing Madrid.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Реал Мбаппе Килиан Вальверде Федерико Чуамени Орельен
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