Реакция Мбаппе на драку Вальверде и Чуамени

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о драке полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Чуамени.
«Меня там не было, я не могу это подтвердить. Я уехал, не зная, что произошло.
У меня была та же информация, что и у вас», – приводит слова Мбаппе Managing Madrid.
- Вальверде и Орельен Чуамени дважды дрались на прошлой неделе.
- После второй стычки Вальверде потребовалась госпитализация.
- Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке – ему наложили несколько швов.
- Предположительно, он ненадолго потерял сознание. Его увозили с тренировочной базы на инвалидной коляске.
- У Вальверде появились проблемы с памятью – ему диагностировали черепно-мозговую травму.
- Клуб оштрафовал обоих футболистов на 500 тысяч евро.
Источник: «Бомбардир»