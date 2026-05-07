Стало известно, за что Чуамени побил Вальверде на тренировке «Реала»

Появились новые подробности конфликта между полузащитниками «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени.

Игроки дрались два дня подряд.

Вторая стычка произошла на сегодняшней тренировке.

После нее Вальверде потребовалась госпитализация.

Стало известно, что уругвайский хавбек отправился в больницу с рассечением – ему наложили несколько швов.

Выяснилось, что Вальверде в ходе конфликта упал и порезался о центральный стол в раздевалке.

Чуамени побил одноклубника, поскольку тот отказался пожать ему руку сегодня утром.

«Реал» намерен максимально строго наказать обоих футболистов.