Стало известно, за что Чуамени побил Вальверде на тренировке «Реала»

Появились новые подробности конфликта между полузащитниками «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени.
- Игроки дрались два дня подряд.
- Вторая стычка произошла на сегодняшней тренировке.
- После нее Вальверде потребовалась госпитализация.
Стало известно, что уругвайский хавбек отправился в больницу с рассечением – ему наложили несколько швов.
Выяснилось, что Вальверде в ходе конфликта упал и порезался о центральный стол в раздевалке.
Чуамени побил одноклубника, поскольку тот отказался пожать ему руку сегодня утром.
«Реал» намерен максимально строго наказать обоих футболистов.
Источник: Carrusel Deportivo