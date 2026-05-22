Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» объявил об уходе защитника

Вчера, 18:57

«Реал» объявил об уходе Давида Алабы по окончании текущего сезона.

Клуб и 32-летний защитник договорились завершить сотрудничество после пяти совместных сезонов.

  • Австриец провел за «Реал Мадрид» 131 матч и завоевал 11 трофеев.
  • Алаба взял с «Реалом» две Лиги чемпионов, два Клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, два титула Ла Лиги, Кубок Короля и два Суперкубка Испании.
  • Давид поедет на ЧМ-2026 в составе Австрии.

«Давид Алаба уносит с собой любовь всех мадридистов за свою самоотдачу, труд и знаковый образ на пути к 14-й Лиге чемпионов, ставший символом празднования победы, которая теперь часть истории нашего клуба. «Реал Мадрид» всегда будет его домом», – сказал Флорентино Перес, президент «Реала».

Клуб пожелал Алабе и его семье всего наилучшего в новом жизненном этапе. Прощальная церемония состоится в субботу на «Сантьяго Бернабеу» в рамках заключительного домашнего матча команды в Примере.

Еще по теме:
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
Бубнов рассказал, что будет с «Балтикой» в следующем сезоне 6
Палмер, Фоден и Трент не поедут на ЧМ-2026 – Тухель не вызовет их в сборную Англии 7
Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Австрия. Бундеслига Реал Алаба Давид
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Шварц – вновь в РПЛ, Сафонова ждут в Азии, трансфер «Зенита», отставки Пепа, Арбелоа и другие новости
01:11
Позиция «Ахмата» по Джикии
00:41
Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026
00:31
5
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
Вчера, 23:49
2
Раскрыта новая работа Гвардиолы
Вчера, 23:42
1
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
Вчера, 23:11
1
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
Вчера, 22:44
ФотоРоналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью
Вчера, 22:36
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
Вчера, 22:15
2
Все новости
Все новости
«Реал» объявил об уходе защитника
Вчера, 18:57
Иньеста нашел новый клуб
Вчера, 17:44
Победитель ЛЧ, ЛЕ и АПЛ объявил о завершении карьеры в 36 лет
Вчера, 13:00
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
Вчера, 12:23
Реакция «Сосьедада» на инсайд о будущем Захаряна
21 мая
ВидеоЯмаль посетил праздничный ужин «Барселоны» вместе с новой девушкой
21 мая
5
«Реал Сосьедад» определил сумму, за которую готов продать Захаряна
21 мая
16
«Спортинг» назвал «Реалу» цену на Юльманна
20 мая
3
Капитан «Реала» не пригласил Арбелоа на прощальный ужин
20 мая
ВидеоБывшая девушка Винисиуса поцеловала обезьяну
20 мая
33
«Барселона» отказалась от свободных агентов из «Манчестер Сити» и «Ювентуса»
20 мая
Моуринью нашел нового опорника для «Реала»
20 мая
4
Королевское будущее: кто такой Тьяго Питарч
20 мая
«Реал» заплатит за Моуринью меньше, чем ожидалось
19 мая
75-миллионный форвард из АПЛ хочет перейти в «Барселону»
19 мая
Карвахаль высказался об уходе из «Реала» – он выиграл с клубом 27 трофеев
19 мая
Гризманн в слезах покаялся за трансфер в «Барселону»
18 мая
«Барселона» объявила о продлении контракта с Фликом
18 мая
«Реал» объявил об уходе легенды клуба
18 мая
2
Испанский клуб вернулся в Примеру спустя 14 лет
18 мая
Раскрыты итоги переговоров Моуринью с «Реалом»
18 мая
4
Левандовски эмоционально попрощался с болельщиками «Барселоны»
18 мая
Примера. «Барселона» обыграла дома «Бетис» (3:1), у Рафиньи дубль
18 мая
Примера. «Реал» с минимальным счетом победил «Севилью»
17 мая
Агент севшего в глубокий запас Захаряна высказался о будущем игрока
17 мая
1
«Реалу» предложили двух игроков «Манчестер Сити»
17 мая
2
Заявление Моуринью перед возвращением в «Реал»
17 мая
Игрок «Реала» отреагировал на обвинения в вызове эскортниц
16 мая
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 