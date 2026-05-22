«Реал» объявил об уходе защитника

«Реал» объявил об уходе Давида Алабы по окончании текущего сезона.

Клуб и 32-летний защитник договорились завершить сотрудничество после пяти совместных сезонов.

Австриец провел за «Реал Мадрид» 131 матч и завоевал 11 трофеев.

Алаба взял с «Реалом» две Лиги чемпионов, два Клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, два титула Ла Лиги, Кубок Короля и два Суперкубка Испании.

Давид поедет на ЧМ-2026 в составе Австрии.

«Давид Алаба уносит с собой любовь всех мадридистов за свою самоотдачу, труд и знаковый образ на пути к 14-й Лиге чемпионов, ставший символом празднования победы, которая теперь часть истории нашего клуба. «Реал Мадрид» всегда будет его домом», – сказал Флорентино Перес, президент «Реала».

Клуб пожелал Алабе и его семье всего наилучшего в новом жизненном этапе. Прощальная церемония состоится в субботу на «Сантьяго Бернабеу» в рамках заключительного домашнего матча команды в Примере.