Левандовски эмоционально попрощался с болельщиками «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски после домашней победы над «Бетисом» (3:1) в 37-м туре Примеры попрощался с клубом и его болельщиками.
«Для меня это очень эмоциональный и одновременно очень тяжелый день. Когда я только приехал в «Барселону», я знал, насколько велик этот клуб, но ваша любовь и поддержка превзошли все, что я мог представить.
С первого дня я чувствовал себя здесь как дома. Никогда не забуду, как вы скандировали мое имя. Спасибо партнерам по команде, тренерам и всем сотрудникам клуба. Для меня было огромной честью играть за этот клуб. За эти четыре года мы пережили множество великих моментов, и я очень горжусь всем, чего нам удалось добиться вместе.
Сегодня я прощаюсь со стадионом, но «Барселона» навсегда останется в моем сердце. Большое спасибо болельщикам. Однажды став кулес, остаешься им навсегда. Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония», – сказал Левандовски.
- В этом сезоне 37-летний поляк провел за «Барселону» 45 матчей, забил 18 голов, сделал 4 ассиста.
- Ранее Левандовски объявил об уходе из каталонского клуба. Он выступает за «блауграну» с лета 2022 года. Он трижды стал с ней чемпионом Испании, три раза выиграл Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Испании.
- «Барселона» проведет последний матч в сезоне 23 мая на выезде с «Валенсией».