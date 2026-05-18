Левандовски эмоционально попрощался с болельщиками «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски после домашней победы над «Бетисом» (3:1) в 37-м туре Примеры попрощался с клубом и его болельщиками.

«Для меня это очень эмоциональный и одновременно очень тяжелый день. Когда я только приехал в «Барселону», я знал, насколько велик этот клуб, но ваша любовь и поддержка превзошли все, что я мог представить.

С первого дня я чувствовал себя здесь как дома. Никогда не забуду, как вы скандировали мое имя. Спасибо партнерам по команде, тренерам и всем сотрудникам клуба. Для меня было огромной честью играть за этот клуб. За эти четыре года мы пережили множество великих моментов, и я очень горжусь всем, чего нам удалось добиться вместе.

Сегодня я прощаюсь со стадионом, но «Барселона» навсегда останется в моем сердце. Большое спасибо болельщикам. Однажды став кулес, остаешься им навсегда. Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония», – сказал Левандовски.