  • Аршавин ответил, стоит ли Сперцяну переходить в «Саутгемптон»

Аршавин ответил, стоит ли Сперцяну переходить в «Саутгемптон»

18 мая, 09:35
5

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

– В России он уже всe выиграл, всe доказал. Мне кажется, что Сперцяну нужно попробовать себя в Европе.

– Допустим, «Саутгемптон» еще раз приходит за Сперцяном. Стоит ли ему переходить?

– Я бы поехал. Тем более были игроки, которые играли за эту команду, а потом переходили в более сильные клубы.

  • 25‑летний Сперцян сыграл в 41 матче за «Краснодар» в этом сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
  • Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.

Источник: «Матч ТВ»
СильныйМозг
1779090650
25 лет, это его последний шанс. Дальше, никому не будет нужным.
SLADE2019
1779091611
Ценник завышать не надо, тогда бы давно перешел бы. То, что с Сафоновым получилось, не значит же, что все время шоколад будет. Но это, не самое главное. Главное в том, что Сперцян, я в этом на 90% уверен давно расхотел ехать в Европу. Ну а что, комфортная ситуация (город, клуб, зарплата с премиальными), зачем что то менять? Если бы было иначе, думая он уже года два, как уехал бы.
Alexander.saf
1779094154
А воз и ныне там
Литейный 4 (returned)
1779095213
Там не поведутся судьи, как у нас на провокации и симуляции Сперцяна и Кордобы. Гыгыгы
Foxitkuban
1779123073
Во-первых, он еще не все выиграл в России, а во-вторых, зачем спрашивать об этом Шаву? Он Зенитовец! Естественно, ему хотелось бы, чтобы у конкурентов лидеры разъехались!
