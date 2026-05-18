Аршавин ответил, стоит ли Сперцяну переходить в «Саутгемптон»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
– В России он уже всe выиграл, всe доказал. Мне кажется, что Сперцяну нужно попробовать себя в Европе.
– Допустим, «Саутгемптон» еще раз приходит за Сперцяном. Стоит ли ему переходить?
– Я бы поехал. Тем более были игроки, которые играли за эту команду, а потом переходили в более сильные клубы.
- 25‑летний Сперцян сыграл в 41 матче за «Краснодар» в этом сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
- Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»