Появилась новая информация о переговорах «Локомотива» с Карпукасом

Полузащитник Артeм Карпукас не смог договориться о новом контракте с «Локомотивом».

Сообщается, что хавбек хочет остаться в клубе, и даже идет на уступки в переговорах. Однако со стороны руководства красно-зеленых такого шага пока сделано не было. Переговоры были поставлены на паузу.

Сам Карпукас сейчас хочет уйти в отпуск. После он либо начнeт новый раунд переговоров с «Локомотивом», либо будет искать новый клуб.

В последнее время Карпукас не вeл переговоров с другими клубами РПЛ.