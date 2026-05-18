Появилась новая информация о переговорах «Локомотива» с Карпукасом

Полузащитник Артeм Карпукас не смог договориться о новом контракте с «Локомотивом».
Сообщается, что хавбек хочет остаться в клубе, и даже идет на уступки в переговорах. Однако со стороны руководства красно-зеленых такого шага пока сделано не было. Переговоры были поставлены на паузу.
Сам Карпукас сейчас хочет уйти в отпуск. После он либо начнeт новый раунд переговоров с «Локомотивом», либо будет искать новый клуб.
В последнее время Карпукас не вeл переговоров с другими клубами РПЛ.
- 23-летний хавбек в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной России в 6 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Sport Baza